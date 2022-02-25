В Новосибирске консульство Украины прекратило прием граждан

Консульство прекратило прием.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пятницу, 25 февраля, в Новосибирске консульство Украины на улице Семьи Шамшиных, 30 отменило прием граждан из-за спецоперации на Донбассе. Сейчас у здания дежурят стражи порядка. Об этом сообщает ТАСС.
— На данный момент у нас консульский прием отменен. Да, конечно, обращений стало больше, лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем, — передает слова консульства агентство.
Ранее, 24 февраля, в диппредставительстве в Новосибирске рассказали, что продолжают работу в штатном режиме.
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