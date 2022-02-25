В Новосибирске летом 2022 года запустят комплекс очистки ливневых вод. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Летом 2022 года в Новосибирске запустят комплекс очистки ливневых вод. Сейчас его строят на левом берегу, в прибрежной зоне. Известно, что ввести объект в эксплуатацию должны до сдачи новой Ледовой арен. Строительство важного объекта городской инфраструктуры проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

— Мы создаем в городе Новосибирске систему ливневой канализации. У нас около 100 выпусков в реку Обь, нужно организовывать их очистку. Эти очистные сооружения будут принимать ливневые стоки не только с территории строящейся ледовой арены, парка и станции „Спортивная“, а также с улиц Немировича-Данченко, Блюхера, проспекта и площади Карла Маркса. Для приема воды уже построен коллектор длиной почти 2 километра. Объем очистных сооружений рассчитан на 10 тыс. кубометров воды, залповый выброс — 3900 литров в секунду. Предусмотрено пять этапов очистки, в том числе угольный фильтр и облучение ультрафиолетом. Таким образом, качество воды, поступающей в Обь, будет очень высоким, — сказал градоначальник.

По словам Анатолия Локтя, комплекс очистки ливневых вод нужен по экологическим требованиям, чтобы ввести в эксплуатацию новый ЛДС и весь комплекс, прилегающий к нему.

Как пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска, комплекс поверхностного водоотвода состоит из двух объектов. Первый — это коллектор протяженностью 1,7 км и диаметром от 1,5 до 1,2 метра. Он принимает стоки с улиц Блюхера, Немировича-Данченко, проспекта Карла Маркса. Что касается второго объекта, то это — комплекс очистных сооружений. Директора МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик заявил, что он будет станет первым централизованным комплексом очистки ливневых стоков за Уралом. Сейчас аналогичные сооружения есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Мысик добавил, что в Новосибирске система очистных сооружений будет работать в автоматическом режиме. Кроме того, предусмотрено семь штатных единиц — они будут следить за работой оборудования.

По данным мэрии, строительство комплекса идет по графику. Сейчас на месте монтируют железобетонные конструкции — процесс завершат примерно через полтора месяца. Также до конца июня там пройдут строительно-монтажные работы. После чего строители начнут монтировать оборудование, которое закуплено в полном объеме.

— Стоимость строительства очистных сооружений — 1,4 млрд рублей. Основную часть составляют средства федерального бюджета, также задействованы областной и городской бюджеты, — добавили в мэрии.

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