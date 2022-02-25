В Новосибирске назначили нового гендиректора «Новосибирскавтодора»

На пост Анатолий Воробьев вступил 25 февраля. Фото: «Новосибирскавтодор».

В пятницу, 25 февраля, в Новосибирске представили нового гендиректора компании «Новосибирскавтодор» Анатолия Воробьева. Ранее он был заместителем губернатора Курганской области и директором Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

— С 25 февраля 2022г. на должность генерального директора АО «Новосибирскавтодор» назначен Анатолий Анатольевич Воробьев, — рассказали в «Новосибирскавтодоре».

Ранее эту должность с 2019 года занимал Юрий Бондаренко, сейчас он покинул свой пост «в связи с переходом на новое место работы».

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