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Общество25 февраля 2022 6:09

В Новосибирске мужчина пытался ограбить пункт выдачи интернет-заказов

В ночь с 24 на 25 февраля сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали грабителя, проникшего в пункт выдачи заказов крупного российского интернет-магазина
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Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Тревожный вызов на пульт дежурной части ГВАРДИИ поступил в 1.38 из пункта выдачи интернет-заказов на улице Немировича-Данченко. Прибывший на место экипаж ГБР-73 увидел следы настоящего разгрома: во всех трех дверях, ведущих в помещение, были выбиты стекла. Увидев такие масштабы разрушений, бойцы Агентства Безопасности приготовились встретить целую банду грабителей. Но внутри их ждал одинокий мужчина, сидящий за столом с компьютером. Поняв, что ограбление не удалось, вор представился местным сотрудником, который допоздна засиделся за рутинной работой на складе. В эту версию «гвардейцы» не поверили, и мужчину задержали.

По предварительным данным, взломщиком оказался уроженец города Междуреченска Кемеровской области. За мужчиной уже числится около 20 эпизодов мошенничества, и теперь к ним прибавится еще одна статья Уголовного кодекса. После проведения оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был доставлен в отделение полиции.