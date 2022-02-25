В Новосибирске двое парней избили и ограбили 47-летнего мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске у дома на улице Зорге на 47-летнего мужчину напали хулиганы. Они избили и ограбили его: забрали у новосибирца 2 мобильных и 30 тысяч рублей. После преступления грабители убежали. Инцидент, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, произошел 18 февраля.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 17 и 19 — летние жители Кировского района. Ранее один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой, — сообщили в пресс-службе полиции.

На парней завели уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании разбойникам меры пресечения.

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