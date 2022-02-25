В Новосибирской области будут продавать хлеб с QR-кодом МЧС по региону

Всего планируется изготовить 307 200 упаковок для хлеба. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области будут продавать 300 тысяч упаковок с пшеничным хлебом с QR-кодом, который будет переводить на аккаунт ГУ МЧС России по области в Инстаграм. Об этом рассказали в самом ведомстве.

— QR-коды будут переводить на наш инстаграм-аккаунт, в котором мы публикуем профилактические ролики, памятки и другую полезную информацию, мы давно используем в раздаточном материале. Идея размещать его на товарах широкого потребления появилась давно. Размещение на упаковки изделий QR-кода — удобное, чем люди будут читать мелкий текст на обороте, изображение будет привлекать внимание, — пояснил подполковник внутренней службы Александр Гаврильченко.

Всего будет 307 200 упаковок в QR-кодом, которые будут изготовлены в Омске. Хлебобулочная продукция появится на полках магазинов региона на три месяца.

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