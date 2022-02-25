В небе над Новосибирском заметили кружащие вертолеты

Вертолеты летают над городом. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 25 февраля, жители Новосибирска заметили кружащие над центром города вертолеты. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54», в соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно, как вертолеты пролетали над городом. Некоторые из них зависали в небе на несколько секунд.

Многие сибиряки в комментариях к посту написали, что вертолеты кружатся над городом каждый день, проводя учения.

- Это не военный вертолет... обычный МИ-26, - написали под постом новосибирцы.

Как стало известно КП-Новосибирск, вертолеты не принадлежат Министерству обороны РФ.

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