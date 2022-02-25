В Новосибирске девять детей оказались заперты в квартирах. Фото: МАСС.

В нескольких районах Новосибирска дети оказались заперты в квартирах. Взрослые не могли попасть в помещения из-за того, что двери блокировало. На помощь выезжали спасатели МАСС. Все случаи зарегистрировали накануне, 24 февраля.

— Первый вызов поступил в Октябрьский район на улицу Ключ-Камышенское плато. Там родители не могли попасть в квартиру, а их 8-летняя дочка не отзывалась. Спасатели вскрыли дверь — выяснилось, что девочка крепко спала, ее передали взволнованной маме, — рассказали в службе спасения МАСС. — Второй вызов поступил около 8-ми вечера уже в Заельцовский район на улицу Галущака. Там родителям дверь не открывала 11-летняя девочка. Она тоже крепко уснула. Дверь вскрыли спасатели, ребенка отдали родителям. Также поступил вызов около 10-ти вечера в Ленинский район на улицу Широкую. Там запертой в квартире оказалась 3-летняя девочка. Дверь разблокировали, малышку отдали маме, — добавили в МАСС.

Кроме того, около 6-ти утра спасатели выехали в Дзержинский район Новосибирска на улицу Кошурникова. Там за закрытой дверью они нашли шестерых детей разных возрастов. Их передали сотрудникам полиции.

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