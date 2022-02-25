Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный портфель до 6,5 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Активный рост объемов кредитования обусловлен расширением продуктовой линейки банка, комфортными условиями кредитных программ, улучшением кредитного процесса. Кредитные программы Уралсиба в течение 2021 года неоднократно входили в число наиболее выгодных банковских предложений в профильных рыночных рейтингах.

- По итогам 2021 года мы показали отличный результат, розничный кредитный портфель Новосибирской территориальной дирекции Банка Уралсиб увеличился на 1 млрд рублей и достиг 6,5 млрд. рублей. Это стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе нашей команды, большому разнообразию кредитных программ, отличным сервисам, активному привлечению новых клиентов, - отметил Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.