Новосибирец устроил аварию на Ипподромской магистрали и сбежал с места ДТП

Оба автомобиля сильно пострадали. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на Ипподромской магистрали водитель лифтбэка «Skoda Octavia» врезался в кроссовер, который медленно двигался в правом ряду. После чего виновник ДТП с места инцидента сбежал. Очевидцы выложили в соцсети момент аварии, в группу «АСТ-54» 24 февраля.

— За рулем «Шкоды» находился молодой человек в темной куртке и шапке, который сбежал с места ДТП, — пишет автор поста.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют в ГИБДД.

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