Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 25 февраля 2022 года — затор на улице Станиславского. Также затруднено движение по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Также затруднено движение по улицам Плахотного, Троллейной и Титова. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улице Блюхера, площади Лыщинского, проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу город движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Восход и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 25 февраля, достиг 6 баллов.

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