В Новосибирске мужчина попал под поезд и выжил

В Новосибирске в районе остановочной платформы Инструментальный завод поезд сбил мужчину. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в районе остановочной платформы Инструментальный завод поезд сбил мужчину. ЧП произошло в четверг, 24 февраля.

— Машинист, заметив человека на путях, начал сигналить и попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось. Прибывшие на место транспортные полицейские выяснили, что пострадавший — 40-летний местный житель. На скорой его доставили в больницу, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Сейчас транспортные полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, находившийся на путях мужчина был нетрезв.

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