Под Новосибирском спецназовцы провели учения по захвату штаба с секретными документами

В учениях участвовали 300 человек и 30 единиц техники. Фото: ЦВО

В Новосибирской области на полигоне Шилово прошли учения по заброске разведгрупп в тыл условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Дискутировались солдаты с вертолёта. Фото: ЦВО

— В ходе учения военнослужащие в полной боевой экипировке десантировались из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты около 1000 м в указанную точку. Их задачей было захватить командный пункт условного противника с находящимися в нем секретными документами, — рассказали в пресс-службе.

Кроме захвата командного пункта была задача уничтожить силы противника. Фото: ЦВО

Кроме захвата командного пункта перед военнослужащими стояла задача уничтожить разрозненные силы противника. Всего в учениях участвовало 300 человек и 30 единиц техники.

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