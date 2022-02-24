Под Новосибирском спецназовцы провели учения по захвату штаба с секретными документами

В учениях участвовали 300 человек и 30 единиц техники. Фото: ЦВО
В Новосибирской области на полигоне Шилово прошли учения по заброске разведгрупп в тыл условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Дискутировались солдаты с вертолёта. Фото: ЦВО
— В ходе учения военнослужащие в полной боевой экипировке десантировались из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты около 1000 м в указанную точку. Их задачей было захватить командный пункт условного противника с находящимися в нем секретными документами, — рассказали в пресс-службе.
Кроме захвата командного пункта была задача уничтожить силы противника. Фото: ЦВО
Кроме захвата командного пункта перед военнослужащими стояла задача уничтожить разрозненные силы противника. Всего в учениях участвовало 300 человек и 30 единиц техники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер