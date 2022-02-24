В Новосибирске ковидным бригадам выдали планшеты для экономии времени

Наличие планшета позволит врачам оперативно вносить и смотреть информацию о пациенте. Фото: правительство НСО

В больницы Новосибирска передали 46 планшетов для ковидных бригад, которые выезжают к пациентам на дом. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Планшеты позволят врачам оперативно получить доступ к медицинской информационной системе Новосибирской области, чтобы узнать анамнез пациента, а также внести результаты осмотра, — рассказала заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева. — Это пилотный проект, который в дальнейшем будет развиваться и масштабироваться.

Планшетами для работы обзавелась служба скорой медицинской помощи, а также пять поликлиник Новосибирска. По словам главврача поликлиники №29 Альбины Николаевы, чья больница получила 10 планшетов, возможность прямо на вызове оперативно смотреть и вносить новую информацию о пациенте позволит сэкономить время, которое было бы потрачено на внесение данных о бальном после возвращения с вызова.

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