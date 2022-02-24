Посетители Новосибирского зоопарка переживают из-за похудевшего барса

Посетители зоопарка стали переживать за барса.
Фото: Анна НОВИКОВА
Посетители Новосибирского зоопарка переживают за здоровье одного из местных обитателей — барса Ишима. Недавно сибирякам показалось, что он сильно похудел и даже выглядит немного нездоровым.
— Может, заболел чем-то? Ощущение, что он похудел сильно, прям видно это, — рассказали читатели КП-Новосибирск.
При этом в самом зоопарке поспешили успокоить — Ишим абсолютно здоров. Как пояснили там КП-Новосибирск, 10-летний барс сейчас живет в своем вольере и чувствует себя хорошо.
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