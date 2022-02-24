В Новосибирске продолжается строительство очистительных сооружений для ливневки за 1,4 миллиарда рублей

Ливневые стоки будут идти со всей территории ледовой арены, а также с площади и проспекта Карла Маркса и с улиц Немировича-Данченко и Блюхера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прибрежной зоне левого берега Новосибирска полным ходом идет строительство комплекса очистных сооружений стоков ливневой канализации, которые по плану должны заработать до сдачи ледовой арены. Об этом сообщили в мэрии города.

— Мы создаем в городе Новосибирске систему ливневой канализации. У нас уже есть около 100 выпусков в реку Обь, теперь необходимо организовывать их очистку. Эти очистные сооружения будут принимать ливневые стоки не только с территории строящейся ледовой арены, парка и станции «Спортивная», а также с улиц Немировича-Данченко, Блюхера, проспекта и площади Карла Маркса, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

На данный момент уже построили 2-километровый коллектор, а всего система очистки рассчитана на 10 тысяч кубометров воды. Само их строительство — обязательное экологическое требование для введения в эксплуатацию ледовой арены и всего комплекса, прилегающего к ней.

Работы идут по графику, а их стоимость составляет 1,4 миллиарда рублей, причем основная часть финансируется федеральным бюджетом.

По словам директора МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика, очистительные сооружения в Новосибирске станут первым за Уралом централизованным комплексом. Похожие комплексы есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

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