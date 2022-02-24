В Новосибирской области с 1 марта могут возобновить плановую медицинскую помощь

Точное решение о возобновлении плановой медицинской помощи примут 1 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области возобновят работы по оказанию населению плановой медицинской помощи с 1 марта. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— Надеюсь, что мы начнем переходить на оказание плановой медицинской помощи, диспансеризацию и профосмотры с первого марта. Возможно, это будет выборочно, в зависимости от эпидситуации по районам, — рассказал министр.

Также он заявил о том, что в регионе уже ревакцинированы 25% от общего числа людей, которые подлежат полной вакцинации.

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