В Новосибирске до конца 2022 года ограничат движение по площади Будагова

Снять ограничения должны 31 декабря 2022 года.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на 3 метра сузят проезжую часть на площади Инженера Будагова из-за возведения пролетного строения четвертого моста через Обь.
— С 25 февраля по 31 декабря 2022 года на 3 метра сужается проезжая часть площади Инженера Будагова по направлению от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской, — сообщили в мэрии.
Напомним, что сроки сдачи четвертого моста через Обь сдвинули почти на год. Теперь его планируют сдать до 17 сентября 2023 года.
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Также есть вероятность, что сдадут мост только в декабре 2023 года (подробнее)
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