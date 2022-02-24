В Новосибирске до конца 2022 года ограничат движение по площади Будагова

Снять ограничения должны 31 декабря 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на 3 метра сузят проезжую часть на площади Инженера Будагова из-за возведения пролетного строения четвертого моста через Обь.

— С 25 февраля по 31 декабря 2022 года на 3 метра сужается проезжая часть площади Инженера Будагова по направлению от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской, — сообщили в мэрии.

Напомним, что сроки сдачи четвертого моста через Обь сдвинули почти на год. Теперь его планируют сдать до 17 сентября 2023 года.

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