В Новосибирской области шестая волна коронавируса начнется весной

Шестая волна ковида начнется в конце весны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области шестая волна коронавируса начнется уже весной. Об этом КП-Новосибирск рассказал врач- инфекционист кандидат медицинских наук и главный врач «Инвитро» Андрей Поздняков.

— При сохранении данных условий, то есть — превалирующим штаммом остаются Омикрон или его брат ВА.2 не появляется кардинально новых мутаций, то новый подъем заболевания коронавирусной инфекцией можно ожидать через 3+ месяца, а это выпадет почти на конец весны, — рассказал специалист.

Он также отметил, что шестая волна начнется именно тогда, когда снизится напряженность иммунного ответа у части населения.

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