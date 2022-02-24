Готовность нового ЛДС к МЧМ-2023 в Новосибирске составила 65%

Планируется, что в ноябре 2022 года в новом ЛДС проведут тестовый матч. Фото: правительство НСО

В Новосибирске строительство нового ЛДС завершено на 65%. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— На данный момент общая технологическая готовность объекта с учетом закупок оборудования и материалов составляет 65%. В соответствии с утвержденным в январе этого года новым графиком к 1 апреля должна быть обеспечена готовность не менее 75%. Отклонений от скорректированного графика нет, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Ахапов.

По словам министра, в настоящий момент на ЛДС ведутся работы по отделке помещений, обустраивается дымоудаление и вентиляция. По плану ледовая арена должна будет заработать в ноябре 2022 года и в это же время проведут тестовый матч.

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