Жительница Новосибирска пожаловалась на «преступную группировку», промышляющую в торговом центре

Женщина пожаловалась в соцсетях, что ей пытались подбросить товар. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что в ТЦ, расположенном на улице Ватутина, промышляет «организованная преступная группировка». О случившемся сибирячка рассказала на странице revizor.nsk в Инстаграм.

— Вечером 16 февраля у цветочного островка, что за линией касс, я поинтересовалась у охранника: здесь ли еще продавцы или ушли? Он сказал, что узнает, прошел на кассы и вернулся, протянув мне пакетик семян. При этом он сказал «я хочу, чтобы вы у меня купили эти семена», — поделилась сибирячка в паблике. — В ответ я замотала головой, ответив, что мне нужна орхидея. А охранник наклонился ближе и сказал: «Купите у меня семена по-хорошему». Тут я резко отскочила и мое сердце замерло от ужаса, — добавила женщина.

Перепуганная покупательница успела закричать, что ей хотят подбросить товар. Вскоре, по ее словам, на шум подоспел второй охранник. Он выяснил, что семена на кассе взял его коллега, после чего оба мужчины удалились в конец магазина.

Извинений от охранника, который перепугал ее, горожанка так и не дождалась. Вместо них, добавила она, сотрудник уверенно заявил, что является полицейским и проводит оперативные мероприятия.

— Эта схема у них отработана, идет по накатанной. Представьте, сколько бедных бабулечек-пенсионерок они запугали, — возмутилась шокированная сибирячка.

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