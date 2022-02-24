В Новосибирск придет потепление до +1 градуса

Если 25 февраля, ожидается до +1 градуса, то уже 27 февраля температура опустится до -13 градусов. Фото: Алексей ФОКИН

Новосибирцев последние дни зимы порадуют плюсовой температурой. На конец февраля столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Об этом сообщили синоптики из Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В пятницу, 25 февраля, ночью ожидается -4…-6 градусов, днем — -1…+1 градус и небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западно-юго-западный 7-12 метров в секунду. В субботу, 26 февраля, ночью температура опустится до -4…-6 градусов, днем потеплеет до -1…-3 градусов возможен мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, — рассказали синоптики. — В воскресенье, 27 февраля, ночью похолодает до -11…-13 градусов, в пригороде температура будет еще ниже — -14…-16 градусов. Днем ожидается -5…-7 градусов, преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 метра в секунду.

Напомним, что напрямую от погоды зависит, как скоро закроется ледовый городок на Михайловской набережной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске ледовый городок на набережной закроется в марте

Обычно из-за погодных условий он не доживает и до 8 марта (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.