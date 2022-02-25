Погода в Новосибирске на 25 февраля 2022 года: оттепели до +1

В Новосибирске начнется оттепель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 23 февраля 2022 года поднимется выше нуля. Такой прогноз передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -4…-6 градусов с небольшим повышением к утру. Днем будет -1...+1 градус. Будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Порывы юго-западного ветра достигнут 12 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают днем повышение до +2 градусов. Метеорологи прогнозируют небольшой снег, в северных районах региона — мокрый снег, местами метели.

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