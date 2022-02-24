В Новосибирской области отремонтируют 54 километров дорог со школьными маршрутами

Всего будет отремонтировано 53,77 километров дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожники приведут в порядок 54 км трасс, на которых осуществляется движение школьных автобусов.

Работы по приведению трасс, по которым проходят школьные маршруты, в нормативное состояние осуществляются под контролем Правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— В текущем году будет отремонтирован участок дороги «Баган — Палецкое — Кучугур» в Баганском районе, «Таскаево — Бакмасиха» в Барабинском районе. В Болотнинском в нормативное состояние будет приведена дорога на Турнаево, в Венгеровском — на Филошенку, в Искитимском — «Сузун — Битки — Преображенка», в Кыштовском — дорога «Кыштовка — Орловка» и другие, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Уже сейчас готовы списки участков, которые отремонтируют. Подрядчики некоторых объектов уже известны, оставшихся определят в скором времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.