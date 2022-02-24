В Новосибирской области с рельс сошла локомотивная тележка

Тележка сошла с рельс. Фото: СУТ СК

В Новосибирской области в районе станции Инская с рельс сошла локомотивная тележка. Инцидент случился во вторник, 23 февраля. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— Ночью 23 февраля при проведении маневровых работ на станции Инская у локомотитва на стрелке № 548 произошло смещение трех передних осей, в результате чего произошел сход одной тележки, — рассказали в Западно-Сибирском СУТ СК. — Следователями было организована проверка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Специалисты уже осмотрели место произошедшего и выяснили, что само железнодорожное полотно разрушено не было. Из людей также никто не пострадал.

Сейчас следователи продолжают разбираться в случившемся, также устанавливают сумму причиненного ущерба.

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