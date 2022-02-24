В Новосибирске начался монтаж входных групп с билетными кассами нового ЛДС

После подачи тепла на ЛДС начнутся внутренние работы. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на строящемся ЛДС приступили к монтажу фасада входных групп, где будут располагаться кассы и камеры хранения. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Строители приступили к монтажу ограждающих конструкций, в которых разместятся билетные кассы. Находится они будут в двух отдельно стоящих задних, где установят современное оборудование для досмотра посетителей. Здесь же расположатся камеры хранения, — сообщили в правительстве.

Уже начались работы на прилегающей территории. С площадки постепенно убирают строительные вагончики, чтобы начать работы по благоустройству.

На завершающейся стадии работы по закрытию теплового контура. В ближайшие дни во весь ЛДС подадут тепло.

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