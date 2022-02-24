В Новосибирске экс-директору авиаремонтного завода, похитившему 67 миллионов, дали условный срок

Обвиняемый похитил принадлежащие АО «НАРЗ» 67 757 467,33 рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске вынесли приговор экс-директору авиаремонтного завода. Его признали виновным в хищении крупной суммы, с использованием своего служебного положения по статье 160 УК РФ.

— В 2016 году, пользуясь своим служебным положением, обвиняемый похитил принадлежащие АО «НАРЗ» 67 757 467,33 рублей, которыми он и его подельники распорядились по своему усмотрению, чем причинили предприятию материальный ущерб на указанную сумму, — сообщили в Заельцовском районном суде.

Уголовное дело экс-руководителя рассматривалось в отельном порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. На заседании он полностью признал свою вину. Кроме того, суд учел положительные характеристики обвиняемого, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, а также то, что к ответственности он привлекается первый раз. И в итоге приговорил его к 4 годам условно.

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