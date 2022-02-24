В Новосибирске представили нового депутата Заксобрания

Новоиспеченному депутату также выдали соответствующее удостоверение. Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирске на очередной сессии Заксобрания представили нового депутата от фракции ЛДПР. Им стал 30-летний Дмитрий Курочкин. Об этом стало известно в четверг, 24 февраля.

— В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Заксобрания седьмого созыва Олега Суворова, избранного в составе областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально — демократической партии России, избирательная комиссия Новосибирской области постановила передать вакантный мандат депутата Заксобрания Новосибирской области седьмого созыва зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов Дмитрию Курочкину, — рассказали в Заксобрании.

Дмитрию Курочкину уже вручили депутатское удостоверение и включили в список соответствующей фракции.

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