Новосибирский депутат отказался от зарплаты в 100 тысяч рублей из-за театра

Анатолий Кубанов уйдет в театральную деятельность. Фото: Заксобрание

Депутат Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов отказался от зарплаты в 100 тысяч рублей, которая ему полагается, как депутату, ради режиссёрской деятельности в драматическом театре. Об этом стало известно на очередной сессии Заксобрания, 24 февраля.

— Сессия рассмотрела вопрос об освобождении депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Анатолия Кубанова от осуществления депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе на основании его письменного заявления без освобождения от должности заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе Заксобрания.

Известно, что депутат хочет посвятить себя театральному делу. У него за плечами годы учебы в театральном институте, по специальности Анатолий Кубанов — режиссер. Но несмотря на принятое решение он продолжит быть заместителем председателя Заксобрания.

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