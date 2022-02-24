1777 детей заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Заболеваемость коронавирусом снижается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 529 человек, в том числе 1 777 детей.

— Общее число заболевших составило 201 306 человек, из них — 28 964 ребенка. Выздоровели за сутки 917 пациентов, общее число выздоровевших — 87 545, — сообщает оперштаб.

Умерли еще 17 человек: мужчины от 54 до 72 лет и женщины от 63 до 98 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 932 человека.

В отделениях реанимации лежат 342 человек, среди них 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 819 человек, в том числе 125 детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.