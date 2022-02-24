В Новосибирске мусоровоз протаранил легковушку. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 24 февраля, в одном из дворов Советского района Новосибирска легковушку протаранил мусоровоз. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

— На улице Молодости водитель мусоровоза сдавал назад и протаранил проезжающий мимо седан Honda Accord, — написал автор поста, опубликованного в группе «АСТ-54».

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

На фото к посту видно, что мусоровоз существенно повредил переднюю часть и крышу «Хонды Аккорд».

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