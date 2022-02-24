Сибирячка спасла танцующую собаку-инвалида, брошенную в лесу в Новосибирске

Танцующую собаку бросили умирать в лесу. Фото: instagram.com/animal_nsk/

Сибирячка Ольга спасла собаку-инвалида с танцующей походкой на Шлюзе. Женщина нашла ее привязанной в лесу на морозе неделю назад:

— Я гуляла со своими собаками в лесу и заметила короткошерстную собачку, привязанную к кусту. Она вся тряслась от холода, кто-то бросил ее умирать недалеко от тропинки лыжников. Дома накормила, отогрела и поняла, что с ней не все в порядке, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Собака Соня странно двигалась: ходила по комнате танцующей походкой. Ольга объездила две ветклиники: зубы, сердце и все органы были в порядке. Однако ветеринары предположили, что в щенячестве Соню кусал клещ, и после болезни у собаки появилась инвалидность.

— Собачка беспроблемная, и ее походка не доставляет проблем. На одном глазу есть катаракта, в остальном это верный друг для добрых рук. Соне на вид 4 года, возможно прежняя хозяйка умерла, и родственники решили избавиться от животного, — рассказала Ольга.

У Ольги дома уже четыре собаки и кошки, поэтому волонтеры пристраивают собаку с танцующей походкой в аккаунте animal_nsk в инстаграме. Пользователи соцсетей умилились собаке. Они пожелали ей найти заботливую семью.

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