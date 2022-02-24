Новосибирские депутаты поддержали решение президента о признании ЛНР И ДНР

Депутаты поддержали решение президента аплодисментами. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В четверг, 24 февраля, депутаты Заксобрания Новосибирской области на 18 сессии поддержали решение президента о признании ЛНР И ДНР.

- Это исторический момент, – резюмировал спикер регионального парламента Андрей Шимкив. – Думаю, мы все должны поддержать решение Президента, консолидироваться и помогать Донецкой и Луганской народным республикам, беженцам.

Об этом же рассуждал и первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов.

- Никто не сомневался, что сильная Россия никому не нужна, но сильная Россия есть сейчас, и она будет. Хотел бы пожелать всему российскому народу, народу Луганской и Донецкой республик стойкости, решимости, сохранять достоинство. С нашим народом любые задачи и любые победы нам по плечу. Будем помогать беженцам и республикам, которые признал Президент, поддержка будет оказываться и работой волонтеров, и пожертвованиями

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.