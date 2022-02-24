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Происшествия24 февраля 2022 4:55

В Новосибирске с патологоанатома взыскали 1,25 миллиона рублей за взятки

Прокурор потребовал передать деньги в казну
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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В течение 8 лет Козяев за взятки рекламировал услуги похоронного дома родственникам умерших.

В течение 8 лет Козяев за взятки рекламировал услуги похоронного дома родственникам умерших.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По иску прокуратуры суд взыскал с заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 Михаила Козяева взыскали сумму полученных им взяток. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Калининском районном суде.

— Денежные средства, полученные Козяевым М.А. в качестве взятки, не обнаружены и не изымались, в связи с чем, возможность конфискации предмета взятки в порядке уголовного судопроизводства утрачена. <…> Взысканы с Козяева М.А. в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в качестве взяток в размере 1 245 500 рублей, — указано на сайте суда.

По версии следствия, с февраля 2011 года по июль 2019 года Козяев за взятку рекламировал ритуальные услуги похоронного дома родственникам умерших. Его приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что основателя и владельца новосибирского крематория Сергея Якушина, которого обвиняют в даче взятки Козяеву, отправили под домашний арест.

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