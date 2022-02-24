Новосибирские полицейские поймали бомжа, пырнувшего прохожего ножом ради пакета с продуктами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские задержали бомжа, напавшего на прохожего. В июне 2019 он пырнул ножом в живот 52-летнего прохожего на улице Кирова и забрал у того пакет с продуктами. О задержании агрессора сообщили в четверг, 24 февраля, в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, — говорится в сообщении полиции.

На бомжа завели уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы. Злоумышленника на время следствия отправили в СИЗО.

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