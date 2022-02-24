В Новосибирске двое мужчин напали на девушку у лифта. Фото: стоп-кадр.

В подъезде многоквартирного дома на улице Кошурникова в Новосибирске двое грабителей напали на девушку. Один из них схватил ее у лифта, а другой вырвал у сибирячки сумочку. В ней лежали 4 тысячи рублей, банковские карточки и документы. Ограбление случилось еще 2 ноября 2021 года и попало на камеру видеонаблюдения.

— Приметы разыскиваемых: первый — мужчина возраст примерно 40 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку и темную шапку. Второй нападавший — возраст около 20-25 лет, рост примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как пояснили в полиции, служебно-розыскная собака довела правоохранителей до входа в кафе по улице Кошурникова. Там грабители сидели до совершения нападения.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».

Всех, кому что-то известно о злоумышленниках, просят позвонить по телефонам — (383) 232-14-14, 232-15-07. Анонимность гарантирована.

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