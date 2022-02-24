Пробки в Новосибирске на утро 24 февраля 2022 года: остановилось движение на улице Станиславского

Уровень пробок в Новосибирске утром в четверг составил 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 февраля 2022 года усложнили жизнь водителям. Уровень пробок в городе утром в четверг составил 6 баллов.

Пробки сковали улицы Станиславского, Станционную и Ватутина. Плотным кольцом стоит площадь Труда. Из-за аварии в правом ряду образовалась пробка у въезда на Октябрьский мост. Еще одна авария вызвала затор на правом берегу с площади инженера Будагова по улице Мостовая.

Также сложно проехать по Речному вокзалу, по улицам Большевистская и Кирова. Там, по комментариям водителей в 2ГИС, сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость «вчерашних защитников».

В пробке стоят водители на улицах Станционной, Большой и проезде Энергетиков. На правобережье сложно проехать по улицам Фрунзе, Богдана Хмельницкого и проспекту Дзержинского.

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