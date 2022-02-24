Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 1:00

Пробки в Новосибирске на утро 24 февраля 2022 года: остановилось движение на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 24 февраля 2022
София БЕРЕЗОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уровень пробок в Новосибирске утром в четверг составил 6 баллов.

Уровень пробок в Новосибирске утром в четверг составил 6 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 февраля 2022 года усложнили жизнь водителям. Уровень пробок в городе утром в четверг составил 6 баллов.

Пробки сковали улицы Станиславского, Станционную и Ватутина. Плотным кольцом стоит площадь Труда. Из-за аварии в правом ряду образовалась пробка у въезда на Октябрьский мост. Еще одна авария вызвала затор на правом берегу с площади инженера Будагова по улице Мостовая.

Также сложно проехать по Речному вокзалу, по улицам Большевистская и Кирова. Там, по комментариям водителей в 2ГИС, сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость «вчерашних защитников».

В пробке стоят водители на улицах Станционной, Большой и проезде Энергетиков. На правобережье сложно проехать по улицам Фрунзе, Богдана Хмельницкого и проспекту Дзержинского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.