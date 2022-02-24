Погода в Новосибирске на 24 февраля 2022 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 24 февраля 2022 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 24 февраля 2022 года будет теплой и ветреной. Об этом сообщили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.
— В Новосибирске днем 24 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидается снег, мокрый снег, слабая метель, а на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит -1…-3 градуса, порывы ветра ожидаются 4-9, местами до 14 метров в секунду, — говорится в сообщении метеорологов.
По данным сайта «Яндекс Погода», днем 24 февраля в Новосибирске будет -1 градус и небольшой снег. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
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