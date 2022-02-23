В Новосибирске неизвестный водитель сбил 17-летнего парня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 23 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный автомобиль сбил 17-летнего парня. После наезда водитель с места аварии скрылся. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предварительно красного цвета) двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Красный проспект, в сторону улицы Кропоткина и в пути следования у дома 203 по улице Кропоткина совершил наехал на пешехода, — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате наезда пострадал 17-летний парень. Он сам вызвал себе «скорую». Его госпитализировали с переломом ноги (это предварительный диагноз).

В полиции просят всех, кто стал очевидцем этого ДТП, позвонить по номерам: 232-23-21, 232-23-51. Анонимность гарантирована.

В ГИБДД напомнили, что водителю, который сбежал с места аварии грозит арест до 15 суток.

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