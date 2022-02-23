Новосибирская компания попала в санкционный список США. Фото: Архив "КП".

В отношении России в США ввели ряд очередных санкций. В список компаний попала и новосибирская фирма. Речь о компании «Торговый квартал-Новосибирск». Известно, что компании «Торговый квартал-Новосибирск» принадлежит ТРЦ «Сибирский Молл». Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов страны.

Как следует из данных «Контур.Фокуса», «Торговый квартал-Новосибирск» принадлежит «Внешэкономбанку» (ВЭБ). Как считают в Министерстве финансов США, эта финансовая структура играет значимую роль в финансировании оборонительной промышленности России. Из-за санкций имущество и доли в имуществе дочерних обществ «ВЭБ» заблокировали.

Как пояснили в РБК, санкции предусматривают, что у «ВЭБ» и «Промсвязьбанка» больше нет возможности вести в США бизнес. Таким образом, теперь они отрезаны от финансовой системы страны. В связи с чем их американские активы и юрисдикции заморожены. Кроме того, юрлица и граждане США не могут взаимодействовать с ними без разрешения управления, осуществляющего контроль за иностранными активами.

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