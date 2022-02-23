В Новосибирске кроссовер сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу вместе с бабушкой. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В среду, 23 февраля, в Калининском районе Новосибирска кроссовер Hyundai Creta сбил 8-летнего ребенка. Известно, что мальчик переходил дорогу в сопровождении бабушки. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель автомобиля Hyundai Creta 1956 года рождения следовал по улице Макаренко со стороны улицы Столетова в сторону улицы Дунаевского, и в пути следования у дома 23 по улице Макаренко совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении бабушки, — уточнили в Госавтоинспекции.

Мальчик 2014 года рождения получил различные травмы, их характер уточняется. Его доставили в больницу.

На месте аварии работает экипаж ДПС.

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