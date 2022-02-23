В Новосибирской области от коронавируса умерла 36-летняя женщина. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 23 февраля, стало известно о смерти 36-летней женщины от ковида в Новосибирской области. Актуальную статистику опубликовал региональный оперштаб.

— Умерли еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это мужчины в возрасте 54 года, 63 года, 66 лет, 71 год, 72 года, 73 года, 75 лет, 86 лет. А также женщины в возрасте 36 лет, 65 лет, 72 года, 81 год, 88 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 915 человек, — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Известно, что в реанимации сейчас находятся 315 сибиряков. Из них 40 человек не могут сами дышать, поэтому подключены к ИВЛ.

Всего за минувшие сутки ковид подтвердился еще у 4 841 жителя Новосибирской области. С начала пандемии его диагностировали у 196 777 человек. В том числе уже 27 187 детей заболели COVID-19 в Новосибирской области. Что касается выздоровевших, то их в регионе 86 628 человек.

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