В Новосибирске 23-летний парень напал с пистолетом на 41-летнюю женщину. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске на улице Фрунзе 23-летний новосибирец напал на 41-летнюю женщину. Он применил в отношении горожанки физическую силу и аэрозольный газовый пистолет. Наживой разбойника стал мобильный за 10 тысяч рублей. Нападение случилось 22 февраля.

— На розыск подозреваемого ориентировали все наружные службы полиции. Через некоторое время злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы недалеко от места совершения преступления. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где установили его личность. Им оказался 23-летний житель Заельцовского района. Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

У злоумышленника сотрудники полиции изъяли похищенный мобильный и аэрозольный пистолет.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения. Кроме того, полицейские устанавливают причастность парня к другим аналогичным преступлениям.

— Всем, кто пострадал от действий подозреваемого, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-21-94, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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