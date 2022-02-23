В Новосибирске пенсионеру стало плохо после разговора с телефонными мошенниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске пожилому мужчине стало плохо после разговора с телефонными аферистами. Они сообщили пенсионеру, что с его дочкой случилась беда. Об этом родственница новосибирца рассказала в группе «АСТ-54».

— Моему отцу 22 февраля позвонили на домашний телефон мошенники, наговорили ему, что со мной что-то случилось. Довели его до такого состояния, что врагу не пожелаешь!,- написала сибирячка в паблике.

По словам женщины, ее папа тяжело болен, поэтому стрессовые ситуации для него — критичны.

— Нелюди, которые совершают эти звонки, в них нет ничего святого., — уверена родственница пенсионера.

Тем временем сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области постоянно напоминают сибирякам о телефонным мошенниках, которые орудуют в регионе. Полицейские призывают не верить тем, кто звонит с информацией, будто с родственником случилась беда.

— Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку — в общем, откупиться. Это жулики! — напоминают в полиции.

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