Новосибирцы пожаловались на огромных крыс, заполонивших подъезд. Фото: "АСТ-54".

Жители многоквартирного дома № 59 на улице Фрунзе пожаловались на крыс, заполонивших подъезд. Судя по фото, которыми новосибирцы поделились в соцсетях, грызуны — впечатляющего размера.

— Нас атакуют крысы: ранее они бегали от подъезда к подъезду, затем внаглую начали бегать почти по стенам, а теперь встречают нас на выходе из собственной квартиры — в тамбуре! — написали возмущенные горожане в группе «АСТ-54».

По словам автора публикации, сотрудники УК «Дзержинец» проблему решить не могут. Они травят крыс, но те, вероятно, не поддаются химикатам.

— Травят крыс и нас, а толку никакого, с каждым днем все хуже. Скоро до квартиры «догрызут»!, — сетуют новосибирцы.

Комментаторы поста предложили завести в подъезде кота-крысолова для решения столько неприятной проблемы.

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