В Новосибирске на 23 февраля снег уберут на 25 улицах

Особое внимание уделят уборке Красного проспекта.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске с начала зимнего сезона с улиц и дорог города убрали и вывезли более 1 миллиона 300 тысяч кубометров снега. Только за понедельник, 21 февраля, Новосибирск очистили от 12 тысяч кубометров снега. Для обработки дорог использовали более 122 тонн противогололедной смеси, а также 4 тонны «Бионорда». В дневную смену город убирали 146 единиц различной снегоуборочной техники, а в ночную — 195.
Ночью с 22 на 23 февраля снег уберут и вывезут:
— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского;
— в Калининском районе — на улице Богдана Хмельницкого;
— в Кировском районе — на улице Прокопьевской и Бугринском мосту;
— в Ленинском районе — на улице 1-й Шоссейной;
— в Октябрьском районе — на улицах Автогенной и Федосеева;
— в Первомайском районе — на улице Героев Революции;
— в Советском районе — на улицах Софийской и Кутателадзе;
— в Центральном округе — на Красном проспекте, улицах Каменской, Гоголя, Владимировской и Дуси Ковальчук.
Днем в четверг, 23 февраля, уборка снега запланирована:
— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского;
— в Калининском районе — на улице Объединения;
— в Кировском районе — на улице Немировича-Данченко;
— в Ленинском районе — на улице Троллейной;
— в Октябрьском районе — на улице Бориса Богаткова;
— в Первомайском районе — на улице Первомайской;
— в Советском районе — на улицах Николаева и Часовой;
— в Центральном округе — на Красном проспекте, улицах Кубановской, Жуковского и Ипподромской.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер