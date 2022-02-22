В Новосибирске на 23 февраля снег уберут на 25 улицах

Особое внимание уделят уборке Красного проспекта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске с начала зимнего сезона с улиц и дорог города убрали и вывезли более 1 миллиона 300 тысяч кубометров снега. Только за понедельник, 21 февраля, Новосибирск очистили от 12 тысяч кубометров снега. Для обработки дорог использовали более 122 тонн противогололедной смеси, а также 4 тонны «Бионорда». В дневную смену город убирали 146 единиц различной снегоуборочной техники, а в ночную — 195.

Ночью с 22 на 23 февраля снег уберут и вывезут:

— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского;

— в Калининском районе — на улице Богдана Хмельницкого;

— в Кировском районе — на улице Прокопьевской и Бугринском мосту;

— в Ленинском районе — на улице 1-й Шоссейной;

— в Октябрьском районе — на улицах Автогенной и Федосеева;

— в Первомайском районе — на улице Героев Революции;

— в Советском районе — на улицах Софийской и Кутателадзе;

— в Центральном округе — на Красном проспекте, улицах Каменской, Гоголя, Владимировской и Дуси Ковальчук.

Днем в четверг, 23 февраля, уборка снега запланирована:

— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского;

— в Калининском районе — на улице Объединения;

— в Кировском районе — на улице Немировича-Данченко;

— в Ленинском районе — на улице Троллейной;

— в Октябрьском районе — на улице Бориса Богаткова;

— в Первомайском районе — на улице Первомайской;

— в Советском районе — на улицах Николаева и Часовой;

— в Центральном округе — на Красном проспекте, улицах Кубановской, Жуковского и Ипподромской.

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