В Новосибирске в 2021 году было закуплено 98 квартир для детей-сирот

За 2021 год департамент по соцполитике мэрии выдал 159 жилищных сертификатов и приобрел 98 квартир для детей-сирот. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за 2021 год департамент по соцполитике мэрии выдал 159 жилищных сертификатов и приобрел 98 квартир для детей-сирот. В городе действуют две программы, в рамках которых люди могут рассчитывать на жилье: это предоставление, непосредственно самой готовой квартиры, и определенного количества средств на ее самостоятельную покупку.

— Предоставляемое жилье должно быть благоустроенным, квартира или дом должны быть обеспечены электроснабжением, водопроводом, канализацией, отоплением, ванной или душем, газовой или электрической плитой, горячим водоснабжением или газовой колонкой — все должно быть в рабочем состоянии. Площадь жилого помещения — не менее 30 квадратных метров. В этом случае человек не может сам выбирать, где будет находиться его квартира, какой у нее будет метраж и так далее. Все это решается рамками закона и поставщиком услуг в рамках аукциона. Кроме этого, жилье поступает в собственность человека по истечении договора специализированного найма сроком не менее пяти лет, — сообщили в мэрии города.

А предоставление сертификатов — новая практика, которую ввели только летом 2021 года. Она представляет собой определенную выплату, которую человек получает на самостоятельную покупку жилья, которую он должен совершить до конца года после получения выплаты. Так человек сможет сам выбрать квартиру, которая больше нравится ему по параметрам, но, возможно она потребует вложений в покупку и капремонт собственных средств. Тем не менее, у сибиряков эта услуга пользуется спросом.

На покупку 98 квартир по муниципальным контрактам было потрачено боле 211 миллионов рублей, а на 159 сертификатов — более 253 миллионов рублей.

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