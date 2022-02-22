Новосибирский зоопарк незаконно взымал плату за парковки на двух улицах

Перестали работать платные парковки в ноябре 2020 года. Фото: Даба ДАБАЕВ

В работе Новосибирского зоопарка контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений, в том числе и нелегальное использование земли для платных парковок. Об этом сообщили во вторник, 22 февраля, на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

Как сообщает издание «Сибкрай», КСП установила, что нелегальные платные парковки всего на 390 машино-мест располагались по улицам Стасова и Жуковского, и с автомобилистов брали деньги до ноября 2020. На данный момент зверинец уже исполнил представлении от прокуратуры за нарушение, а полностью решить вопрос земельными участками руководство зоопарка обещало к маю 2022 года.

Так, по оценке палаты, за проверяемый период с 2018 по 2020 годы сумма доходов, полученных зоопарком от взимания платы на указанных двух парковочных зонах, составляет порядка девяти миллионов рублей.

Нашли и другие нарушения. Например, на земле зоопарка есть здание на 400 квадратных метров, которое не числиться в бухгалтерском учете. Выявили нарушения и в Трудовом кодексе РФ — 11 работникам совместителям неправомерно начислили зарплату на общую сумму в 1,9 миллиона рублей.

При этом, несмотря на все нарушения, КСП признала эффективность работы зоопарка.

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