Экономист рассказал, ждать ли россиянам серьезного обвала рубля

По мнению экономиста, если рубль и обвалиться, то не так сильно как в 2014 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экономист Андрей Колганов рассказал, стоит ли россиянам ожидать обвала рубля из-за признания Кремлем независимости ЛНР и ДНР, как это уже было после присоединения Крыма.

— Вероятно, будут введены новые ограничения на торговлю высокотехнологичной продукцией. Конечно, это все нанесет определенный ущерб российской экономике, но такие радикальные проекты как отключение системы SWIFT вряд ли будут реализованы, поскольку несут существенный вред европейской экономике, тесно связанной с российским рынком, — рассказал Колганов NEWS.ru.

Также экономист подчеркнул, что в 2014 году курс рубля рухнул не только из-за того, что Крым присоединился к России, но и из-за падения цен на нефть.

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