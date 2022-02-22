Новосибирская епархия раскритиковала игру The Sims 4 за упоминание ЛГБТ

По мнению Рагозина, возрастной рейтинг не остановит детей, которые захотят поиграть в игру. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской епархии опубликовали статью, в которой раскритиковали новое дополнение к игре — The Sims 4, в котором ЛГБТ пары могут играть свадьбу, а мужской персонаж может забеременеть. Напомним, изначально его не собирались выпускать в России, но потом разработчики все же решились на этот шаг. В епархии же, дополнение, как и саму игру, посчитали пропагандой нетрадиционных отношений.

— В игре есть все средства продвижения «ЛГБТ-повесточки» — от того, что созданные персонажи могут носить одежду противоположного пола, до того, что персонажи мужского пола могут беременеть, — написал в статье сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рагозин.

По мнению Рагозина, упоминания ЛГБТ были в The Sims еще с самой первой игры серии, а не появились только с последним дополнением. А значит уже 22 года игра занимается пропагандой.

Также в статье епархия раскритиковала возрастной рейтинг игры, который, по идее, должен ограждать детей от недетского контента, но на самом деле не — работает уже не так хорошо.

— Главное — написать 18+, и ни один ребенок в нее не будет играть, ага… Примерно так же действуют запреты для детей на табак, алкоголь, наркотики и тому подобное. То есть — просто не работают, если эти вещи есть в свободном доступе, — возмутился Рагозин.

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